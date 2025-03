Gerardo Torres recibe ola de críticas tras rechazar cuestionamientos de fraude en M28

“No lograron los votos suficientes y atacan a una corriente, pero en realidad son parte de la matriz contra el Partido. Si lo dice El Heraldo... por ahí no es”, finalizó el mensaje en el que adjunto la portada del día.

Ante este mensaje, varias personas comenzaron a dejar fuertes mensajes en contra de lo que dijo. “Lamentables declaraciones, los compañeros de Libre de otros movimientos tienen derecho a reclamar y no por eso se les va a acusar de ser anti partido”, escribió un usuario.

Por su parte, Harold Ávila, líder juvenil de Libre, respondió: @gtorreszelaya1, te recuerdo que, gracias al trabajo de Rafa, Bartolo y Rodolfo Pastor, se logró sumar esfuerzos para alcanzar la victoria y vencer el fraude en las elecciones de 2021. Como resultado de ello, hoy ocupas ese cargo. Deberías mostrar más respeto por quienes sí se han sometido a elecciones y han sido validados por el pueblo”.

Sumado a este, varias personas se sumaron a criticar el mensaje del vicecanciller: ¿Así piensan construir unidad dentro de libre? ¿Creen que somos idiotas que nos vamos a creer que un solo movimiento logro sacar tantos diputados por la plancha? Por favor, inflaron votos los del M28 eso está claro”, “Ahora es que propios fundadores del partido forman parte de una matriz en contra?”, “Granujas todos”, “Así va a ganar Salvador, Gerardo. Allí están las pruebas por muy sesgado que estés”.

“Las tres personas que aparecen ahí, tienen mis respetos; defienden el proyecto político y también el proyecto de nación, del que tanto hace esfuerzos la presi y todo su equipo, incluyéndote a vos. No es personal, no estoy en tu contra, pero no beneficia esa postura”, “Si estuvieras de este lado a ver si dirías lo mismo”, “Te desligas muy fácil Gerardo. Detrás de ellos hay un conjunto que quieras o no son o eran del partido”, “Ahora atacas a las personas que pusieron el pecho en las calles, no me jodas, respeta la memoria de los mártires, una corriente no es todo Libre”, siguieron las respuestas contra Torres.

Finalmente, le enfatizaron que “no lo dice El Heraldo, lo dicen tus “compañeros de lucha”, “se están quedando solos y lo saben”.