Cohep rebate interpretación oficial sobre la reducción de la pobreza

Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres , aseguró en su cuenta de Twitter que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en su informe, avaló que más de un millón de personas salieron de la extrema pobreza durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Seguidamente agregó: “Hace falta mucho por hacer y, según el Cohep, para lograr la prosperidad de toda la población los ingresos de los ciudadanos más pobres deben aumentar al menos siete veces. Eso se logra incentivando la creación de nuevas empresas, que las existentes crezcan y paguen mejores salarios, que haya justicia tributaria, además de atraer más inversión extranjera y aprovechar los nuevos mercados que este gobierno ha abierto”.

No obstante, el gerente de Política Económica del Cohep, Santiago Herrera, refutó dicha interpretación y aclaró que no se pueden comparar los años 2020 o 2021, porque el país estaba en plena pandemia.

“Tenemos que hacer comparaciones entre años equivalentes. No podemos comparar 2024 con 2021 o 2020, años de pandemia. Lo estamos comparando con 2019, y si en 2019 ya teníamos más de cinco millones de pobres, hoy tenemos más de seis millones. Es un millón más, no un millón menos”, explicó.

Asimismo, reconoció que, según cifras oficiales, actualmente hay menos personas en condición de pobreza extrema, pero advirtió que eso no significa que hayan dejado de ser pobres. “Siguen siendo pobres, solo que ya no están en el rango más bajo”, señaló.

Herrera detalló que la medición se basa en el nivel de ingresos: “Una persona que recibe menos de dos dólares al día es considerada extremadamente pobre”.

Durante la presentación del informe, la empresa privada puntualizó que en los últimos cinco años más de un millón de hondureños cayeron en situación de pobreza.