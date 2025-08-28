Déficit acumulado de la ENEE se incrementa a L87,197.8 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los objetivos estratégicos del gobierno es la recuperación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



No obstante, los resultados no se reflejan en el balance general de la estatal eléctrica y, al contrario, sus principales indicadores se han deteriorado en los últimos años.



Ejemplo de lo anterior es el déficit acumulado, el que al primer semestre de 2025 ascendió a 87,197.8 millones de lempiras.



Al compararse con enero-junio de 2024, cuando alcanzó 82,891.7 millones de lempiras, se observa un incremento interanual de L4,306.1 millones, de acuerdo con el balance de la ENEE publicado en su portal de transparencia.



A diciembre de 2024, la estatal eléctrica registró 62,697.6 millones de lempiras en déficit acumulado. Ese aumento se explica por el creciente incremento en las pérdidas operativas, las que se mantienen altas a pesar de una serie de medidas adoptadas como ser nuevas inversiones en los sistemas de distribución y transmisión de la ENEE.



En 2022, las pérdidas operativas de la empresa sumaron 6,021.8 millones de lempiras, en 2023 bajaron a L5,718 millones y en 2024 aumentaron a L5,785 millones.



De enero a junio de 2025 ascendieron a 3,939.3 millones de lempiras. De enero de 2022 a junio de 2025, las pérdidas de la estatal eléctrica sumaron 21,464.1 millones de lempiras.