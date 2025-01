Pérdidas de la ENEE fueron del 36.76% a octubre de 2024

Para el décimo mes de 2024, los perjuicios técnicos y no técnicos evidenciaron una disminución al pasar de 37.01% a 36.76%, comprobó EL HERALDO al analizar los datos del boletín estadístico elaborado por la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial de la estatal.

Aunque hay una reducción mensual en los menoscabos de la estatal eléctrica, el porcentaje no es el más bajo del pasado período de 12 meses.

Mientras que 39.49% alcanzaron los perjuicios de la ENEE durante enero de ese mismo año, el valor más elevado. Analistas en materia energética consultados por EL HERALDO coincidieron que, si bien hay una rebaja en las pérdidas de la estatal, estas siguen siendo altas.

A través del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la ENEE se disminuyeron los perjuicios en un total de 2.72% que implicaron una recuperación económica de 1,496 millones de lempiras, según la fuente oficial.

De su lado, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, aseguró a este rotativo que “hay una descoordinación entre el Programa de Reducción, la Unidad Técnica y de la estatal que es reflejada en las pérdidas; no ha existido esa integración para que el esfuerzo de campo y administrativo del personal debe estar conectado al sistema para darle respuesta a la población, partiendo que se tiene logística, el respaldo total del gobierno y no hay ninguna justificación para que a estas alturas no exista un rendimiento efectivo”.