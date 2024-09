Pérdidas de ENEE siguen arriba del 37% y ascienden a L14,121 millones

Al séptimo mes de 2024 los perjuicios técnicos y no técnicos de la estatal se mantienen por encima del 37% , constató EL HERALDO al hacer los cálculos con los datos divulgados en el boletín estadístico de la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial.

Añade que “la meta para este año fue de reducir las pérdidas no técnicas en cuatro puntos porcentuales, sin embargo, al cierre del año 2023 el índice se incrementó en 1.8 puntos porcentuales”.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, indicó en una entrevista concedida a EL HERALDO que “se ocupan multiplicar esfuerzos en campo para reducir las pérdidas, supervisar la operación de la instalación de medidores y que estos no sean trastocados; la expectativa es que a final del año tengamos una mejora en la recaudación, estabilidad y una reducción importante de las pérdidas”.

A través de sus redes sociales, el gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, sostuvo que mediante el plan de rescate de la institución que dirige se han llevado a cabo 443,482 acciones, la instalación de 292,406 medidores, incluyendo 2,127 equipos de medición inteligente de energía que han permitido una merma en las pérdidas del 2.09% con un impacto de al menos 1,135 millones de lempiras.

Más de 30 millones de dólares mensuales -equivalentes a L747.7 millones al tipo de cambio actual- pierde la ENEE y su deuda sobrepasa el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), se destacó en el informe divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en cuanto a las declaraciones de clima de inversión 2024: Honduras.

De su lado, el empresario Adolfo Facussé, afirmó que “en otros países no pasa del 7% (refiriéndose a las pérdidas en el sector energético); no son capaces de bajar pérdidas, igualito a como hizo EEH el socio de la ENEE; si fueran capaces no tendrían que estar haciendo estos bárbaros aumentos en el precio de la energía, tres veces más cara que en Guatemala”.