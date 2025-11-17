La PGR demanda a diputados por destitución de magistrados para favorecer reelección de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso este lunes -17 de noviembre- una demanda ante los Juzgados de lo Civil contra quienes participaron en la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombramiento de los sustitutos para aprobar la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández.
De acuerdo con el reporte preliminar, la PGR interpuso una acción de repetición por aproximadamente 54 millones de lempiras contra diputados del CN del periodo 2010-2014.
Entre los nombres de los señalados que aparecen en una imagen filtrada figuran: Carmen Vásquez, Claudio Roberto Perdomo Interiano, Mondragón, George Romeo Silvestri Ferez, Gillian Guifarro Montes de Oca, José Arnulfo López, José Celín Discua Elvir, José María Martínez Valenzuela, Juan Fernando Lobo Pineda, Abraham Kafati Díaz.
Juan Ramón Morales Turgios, Mario Alonso Pérez López, Marisabel del Carmen Ferrufino Flores, Nartha Concepción Figueroa Torrez, Oscar Emilio Cruz Pineda, Oscar Orlando Burgos, Oscar Ramón, Salvador Videsmundo Cabrera Reyes, Samuel Martínez Durón, Sandra Abelina García Salgado, Wilfredo Bustillo Castellanos, Yaudet Burbara Canahuati, Yessenia Coely Zelaya Galeas.
En el documento también figuran los nombres del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, los diputados Agapito Alexander Rodríguez Velásquez Yanes, Dennis Antonio Sánchez Fernández, Dennis Lisandro Mejía Zelaya, Gladis Aurora López Calderón, Gonzalo An Rosendo Muñoz Trochez, José Carcamo, Juan Ramón Velásquez Názar, Julio César Gámez Interiano.
Asimismo, figuran Lena Karyn Gutiérrez Arévalo, Marvin Ponce Sauceda, Mauricio Oliva Herrera, Maynor Humberto Pinto, Rafael Orlando Monge Reyes, Ramón Eudoro Chacón Cruz, Raúl Edgardo Bulnes Barahona, Sandra Evelín Figueroa Banegas, Santos Catalino Canales Zelaya, Sara Ismela Medina Galo, Alexis Danilo Trejo Hernández, Allan Wilmer Agurriano, Armado Calidonio Alvarado, Edwin Roberto Pavón León, Eleazar Alexander Juárez Sarabia, Eliseo Noel Mejía Castillo, Gonzalo José Rivera Medrano, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Hipólito Graciela Rodríguez, José Tomás Ponce Posas, José Tomás Zambrano.
José Vicente León Rojas, Luis Berríos Segovia, Luis Javier Menocal Funes, Manuel Iván Fallos Rodas, Miguel Ángel Arita Paz, Nahín Urbina Urtecho, Norma Haydee Calderón Arias, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, Rigoberto Chang Castillo, Rolando Dubón Bueso, Sergio Arturo Castellanos, Sonia Argentina Fajardo Regalado, Peralania Valentín Suárez Osejo, Valentín Suárez Osejo.
Destitución de magistrados
En 2012, los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, fueron separados de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras declarar inconstitucionales las iniciativas del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, como las "ciudades modelo", y la "Ley de depuración policial", lo que provocó presiones y hostigamientos en su contra.
El Congreso creó una comisión para investigar su conducta, emitió un informe, y horas después, los destituyó. Posteriormente, los magistrados denunciaron hostigamiento y atentados en su contra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) refirió en 2024 que Honduras es responsable internacional por la “destitución arbitraria e ilegal”.
Por su parte, el Estado reconoció su responsabilidad. “El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales derivadas del Pacto de San José, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, manifestó en su momento el procurador general de Honduras, Manuel Antonio Díaz, en el acto.