La PGR demanda a diputados por destitución de magistrados para favorecer reelección de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso este lunes -17 de noviembre- una demanda ante los Juzgados de lo Civil contra quienes participaron en la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombramiento de los sustitutos para aprobar la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández.

De acuerdo con el reporte preliminar, la PGR interpuso una acción de repetición por aproximadamente 54 millones de lempiras contra diputados del CN del periodo 2010-2014.

Entre los nombres de los señalados que aparecen en una imagen filtrada figuran: Carmen Vásquez, Claudio Roberto Perdomo Interiano, Mondragón, George Romeo Silvestri Ferez, Gillian Guifarro Montes de Oca, José Arnulfo López, José Celín Discua Elvir, José María Martínez Valenzuela, Juan Fernando Lobo Pineda, Abraham Kafati Díaz.