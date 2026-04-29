¿Qué calles estarán cerradas por las movilizaciones del Día del Trabajador en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Con motivo del Día del Trabajador, diversas calles de la capital hondureña estarán cerradas temporalmente este viernes 1 de mayo, debido a las movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales.

Las autoridades de tránsito han informado que los cierres se implementarán desde horas tempranas de la mañana, a medida que avance la concentración de manifestantes en distintos puntos de Tegucigalpa.

Como cada año, los trabajadores saldrán a las calles para conmemorar la fecha y exigir el respeto a sus derechos laborales, lo que implica un importante despliegue de seguridad y control vial.