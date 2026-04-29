¿Qué calles estarán cerradas por las movilizaciones del Día del Trabajador en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Con motivo del Día del Trabajador, diversas calles de la capital hondureña estarán cerradas temporalmente este viernes 1 de mayo, debido a las movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales.
Las autoridades de tránsito han informado que los cierres se implementarán desde horas tempranas de la mañana, a medida que avance la concentración de manifestantes en distintos puntos de Tegucigalpa.
Como cada año, los trabajadores saldrán a las calles para conmemorar la fecha y exigir el respeto a sus derechos laborales, lo que implica un importante despliegue de seguridad y control vial.
Entre las zonas que usualmente resultan afectadas se encuentran los accesos al centro de la ciudad, donde se concentra gran parte de la movilización principal.
Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de tránsito para conocer en tiempo real las rutas habilitadas y los puntos de cierre.
Calles cerradas
Según detalló la Policía Nacional, la marcha comenzará en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura del sector del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares en Honduras (Stibys).
Posteriormente, avanzará hacia la intersección del bulevar Fuerzas Armadas y continuará por la primera avenida de Comayagüela hasta finalizar en el Parque Central de Tegucigalpa.
Estas zonas tendrán cierres temporales y restricciones de circulación, por lo que se recomienda a los conductores tomar previsiones.
-Bulevar Comunidad Europea
-Intersección con el bulevar Fuerzas Armadas
- Calles adyacentes a ambos sectores
- Primera avenida de Comayagüela
- Vías cercanas al Centro Histórico de Tegucigalpa.