Subastarán fotografía de la princesa Diana que “no le gustaba”

LONDRES, INGLATERRA.- Una fotografía tomada a la princesa Diana cuando tenía 25 años será subastada en 20 mil dólares por la casa británica Bonhams.

La imagen, que fue captada él fotógrafo Terrence Donovam en 1986, muestra a una Lady Di seria y usando un vestido strapless de terciopelo corrugado, color morado.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la foto es que a Diana no le gustaba, según reportó el Daily Mail. “Cuando Diana vio la fotografía, hizo una cara y expresó su disgusto”.

VEA AQUÍ: Así era la incomparable belleza de la princesa Diana de Gales

Sarah Lindberg, especialista de Bonhams, relató que el dueño original de la imagen la compró con el objetivo que la mamá de William y Harry la firmara.

“Cuando la puso frente a Diana, hizo una cara y dijo, ‘Oh, no me gusta esa foto’”, reveló Lindberg. Pese a que esta imagen no era la favorita de Diana, la misma fue utilizada en una colección de estampillas que salió a la venta tras la muerte de la princesa de Gales en 1997.

La foto “fue elegida por el Royal Mail como una de las imágenes en una colección de estampillas para conmemorar la vida y los logros de la princesa”, comunicó Bonhams en sus redes sociales previo a la subasta.