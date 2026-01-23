¿Por qué fue reprogramada la sesión para la elección de la Junta Directiva en propiedad?

Tegucigalpa, Honduras.— El presidente provisional del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este jueves la suspensión de la sesión legislativa y una nueva convocatoria para las 3:00 de la tarde, con el objetivo de conceder espacio a las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal para concluir los consensos de la agenda legislativa que regirá a partir del próximo 25 de enero. Zambrano adelantó que el compromiso político es que la próxima Junta Directiva del Congreso esté integrada “en una buena parte” por representantes del Partido Liberal, al igual que las comisiones legislativas, las cuales —afirmó— contarán con participación de todas las fuerzas políticas representadas en el hemiciclo. Según explicó, la instalación de la nueva legislatura correspondiente al período 2026-2030 se realizaría el domingo 25 de enero en horas de la mañana, horario que será definido en el transcurso de este día. Posteriormente, en la tarde, se retomaría la sesión para la conformación de comisiones, ya sea de carácter ordinario o, en su defecto, comisiones especiales.

Entre las prioridades inmediatas, el titular provisional del Legislativo señaló la creación de comisiones para trabajar en las reformas electorales, las reformas a la Ley Orgánica del Congreso Nacional —consensuadas con el Partido Liberal— y las reformas a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras. Zambrano aclaró que aún no existen nombres definidos para integrar la Junta Directiva por parte del Partido Nacional ni del Partido Liberal, y precisó que dentro de su bancada aún se discute cuál de los diputados propietarios, Carmen Condal o Rolando Contreras, integrará la directiva. En otro momento de su intervención, el presidente provisional aprovechó para hacer un llamado público a las autoridades policiales y a los operadores de justicia, denunciando una serie de hechos violentos ocurridos en los bajos del Congreso Nacional en los últimos años.