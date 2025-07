¿LeBron James es fanático de la música de Bad Bunny?

"¡Benito! Estoy en el aeropuerto de Los Ángeles ahora mismo, ¡voy a verte! Me enteré de lo que tienes planeado para mañana por la noche", tuiteó James en español sobre su plan de acudir a ver a Benito Martínez, nombre de pila del artista urbano, en el inicio de sus conciertos 'No Me Quiero Ir De Aquí'.

James y Bad Bunny llevan una estrecha amistad desde hace varios años.

Ambas figuras se han encontrado y disfrutado en sus respectivos lugares de residencia, aunque han sido más las veces que el intérprete urbano ha coincidido con el legendario baloncestista en la cancha de los Lakers de Los Ángeles.

James, a su vez, en una ocasión practicó en el Coliseo de Puerto Rico y también acudió a un partido del Baloncesto Superior Nacional -principal Liga local- de los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, ciudad colindante a San Juan.