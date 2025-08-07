Rupert Grint, de "Harry Potter", protagoniza nuevo video de Ed Sheeran

Londres, Inglaterra.- El actor británico Rupert Grint , más conocido por su papel de Ron Weasley en la saga de películas de "Harry Potter" , protagoniza el videoclip de la nueva canción de Ed Sheeran , A Little More, que se estrenó este jueves.

Pero no es la primera vez que Sheeran colabora con Grint, pues el actor, con el que guarda una cierta semejanza por su cabello pelirrojo, ya le dio vida en el videoclip de Lego House en 2011, tal y como recordó el cantante este jueves en redes sociales.

"No había trabajado con Rupert Grint en 14 años desde Lego House, así que no sabía si diría que sí a esta idea. Pero estoy muy feliz de que lo hiciera", afirmó Sheeran.

"Rupert, mi hermano de otra madre, gracias por lanzarte a esto. No existiría si hubieras dicho que no", agregó.

"14 años después", se lee al inicio del videoclip de A Little More, el cuarto sencillo de su próximo álbum de estudio, Play, que se estrenará el 12 de septiembre.