¿De qué trata Hoppers? La nueva apuesta de Pixar que ya se proyecta en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La más reciente producción de Pixar, Hoppers, llegó esta semana a las salas de cine de Honduras. Dirigida por Daniel Chong y con guion de Jesse Andrews (coautor de Luca), la película sigue a Mabel Tanaka, una joven activista ambiental cuya conciencia es transferida al cuerpo de un castor robótico para comunicarse con los animales del bosque e impedir la destrucción de su hábitat. El reparto vocal reúne a Piper Curda en el papel protagónico, junto a Bobby Moynihan como el rey castor George, Jon Hamm como el alcalde antagonista, Kathy Najimy como la científica responsable de la tecnología, y Meryl Streep como la Reina Insecto, figura máxima del consejo animal.

Instagram

La película también incluye la voz del fallecido Isiah Whitlock Jr., quien murió en diciembre de 2025, en lo que constituye una de sus últimas apariciones. En su estreno internacional del 6 de marzo, Hoppers proyecta recaudar entre 35 y 40 millones de dólares solo en Norteamérica, con posibilidades de superar esas cifras dado el entusiasmo de la crítica. Su presupuesto de producción asciende a 150 millones de dólares. A nivel global, se estima una apertura adicional de entre 45 y 50 millones en los mercados donde ya está disponible —el 81% del total—, sin contar aún territorios como China y Japón, donde se estrenará a finales de marzo.

¿Qué dice la crítica?