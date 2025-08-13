El ruedo se abre en cines de Honduras con el estreno de "El último rodeo"

Tegucigalpa, Honduras.- Un ruedo polvoriento, un toro imparable y un hombre que carga más peso en el corazón que en sus manos. Así comienza "El último rodeo", la historia de una leyenda retirada que decide volver a montar no por gloria ni fama, sino para salvar a su nieto.

Enfrentándose a la competencia más peligrosa de su vida —y convirtiéndose en el jinete de mayor edad en hacerlo—, el protagonista (Neal McDonough) también deberá lidiar con un duelo pendiente: reconciliarse con su hija y cerrar heridas que han dolido por años. Dirigida por el galardonado Jon Avnet (Fried Green Tomatoes), la película mezcla adrenalina, drama familiar y un poderoso mensaje sobre el valor de luchar por lo que más importa.



Con una puntuación de 95% en Rotten Tomatoes, una codiciada calificación A en CinemaScore y el respaldo del público en Estados Unidos, "El último rodeo" promete una experiencia que se vive con el corazón en la garganta.

Producida por Angel Studios, en colaboración con la Asociación de Jinetes de Toros Profesionales, y distribuida por ROLA Entertainment en Latinoamérica, el ruedo se abre mañana 14 de agosto en los cines de Honduras y el resto de Latinoamérica.

La cinta tuvo una recaudación de taquilla de $6.9 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos.

La cinta tuvo una recaudación de taquilla de $6.9 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos.

"'El último rodeo' es una película que ofrece entretenimiento cinematográfico con corazón, escala y propósito. Demuestra que las películas con valores deben estar presentes. Y gracias a la fuerza de nuestro Angel Guild y la comunidad global, no solo identificamos al público, sino que nos asociamos con él para liderarlo”, afirmó Brandon Purdie, Director Global de Distribución en Salas y Desarrollo de Marca.

