Detienen a menor infractor en posesión de drogas en la colonia La Travesía de Tegucigalpa

Agentes de la Policía Nacional capturaron a un menor de 17 años de edad, estudiante y residente en la colonia La Travesía de Tegucigalpa y le decomisaron drogas

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 09:32
El menor infractor fue capturado por agentes policiales en la colonia La Travesía y le decomisaron varios envoltorios de drogas y fue remitido a la autoridad competente.

Tegucigalpa, Honduras.- Por considerarlo responsable de cometer la infracción penal de tráfico de drogas, agentes de la Policía Nacional capturaron a un menor infractor de 17 años de edad.

La operación la ejecutaron los funcionarios policiales en la colonia La Travesía, cuando realizaban un patrullaje preventivo en diferentes puntos de la populosa colonia de la capital.

Se dio a conocer que el joven detenido es estudiante, originario y residente en el sector donde fue capturado por los agentes asignados al Escuadrón Motorizado de la Policía Nacional.

Los agentes le realizaron una inspección y le encontraron varios envoltorios conteniendo supuesta droga, entre ellos diez de crack, ocho envoltorios con marihuana y seis de cocaína.

Los agentes llevan a cabo las investigaciones para determinar si el menor infractor comercializaba drogas en el centro educativo donde estudia o en sectores aledaños a la colonia La Travesía donde fue capturado.

El menor infractor fue remitido a la instancia correspondiente por suponerlo responsable de la infracción penal de tráfico de drogas y continuar con el proceso que establece la ley.

Las autoridades policiales dieron a conocer que van a continuar con los operativos en el sector para capturar a otras personas que estén involucradas en la venta de drogas.

