Detienen a menor infractor en posesión de drogas en la colonia La Travesía de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Por considerarlo responsable de cometer la infracción penal de tráfico de drogas, agentes de la Policía Nacional capturaron a un menor infractor de 17 años de edad. La operación la ejecutaron los funcionarios policiales en la colonia La Travesía, cuando realizaban un patrullaje preventivo en diferentes puntos de la populosa colonia de la capital.

Se dio a conocer que el joven detenido es estudiante, originario y residente en el sector donde fue capturado por los agentes asignados al Escuadrón Motorizado de la Policía Nacional. Los agentes le realizaron una inspección y le encontraron varios envoltorios conteniendo supuesta droga, entre ellos diez de crack, ocho envoltorios con marihuana y seis de cocaína. Los agentes llevan a cabo las investigaciones para determinar si el menor infractor comercializaba drogas en el centro educativo donde estudia o en sectores aledaños a la colonia La Travesía donde fue capturado.