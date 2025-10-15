Cae supuesto integrante de banda La Kleivona al enfrentarse a la Policía en La Lima

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la banda criminal La Kleivona, fue capturado este miércoles tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en la aldea Limones del municipio de La Lima, Cortés. El detenido fue identificado por las autoridades policiales que participaron en la operación como José Jeremías Veliz de 27 años de edad, quien fue capturado cuando los funcionarios policiales realizaban un patrullaje preventivo en la zona.

En ese momento, desde el interior de una vivienda los agentes fueron atacados a disparos, lo que generó un enfrentamiento armado entre los policias y los integrantes de la estructura criminal. El intercambio de disparos fue controlado y luego los agentes ingresaron a la vivienda donde se efectuó la detención del sospechoso, originario y residente del mismo sector.