Cae supuesto integrante de banda La Kleivona al enfrentarse a la Policía en La Lima

Los agentes policiales ejecutaron una operación en la aldea Limones de La Lima donde capturaron al sospechoso y decomisaron varias armas de grueso calibre

  • 15 de octubre de 2025 a las 13:48
Agentes de la Policía Nacional capturaron a José Jeremías Veliz tras un enfrentamiento a disparos en la comunidad de Limones del municipio de La Lima, departamento de Cortés.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la banda criminal La Kleivona, fue capturado este miércoles tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en la aldea Limones del municipio de La Lima, Cortés.

El detenido fue identificado por las autoridades policiales que participaron en la operación como José Jeremías Veliz de 27 años de edad, quien fue capturado cuando los funcionarios policiales realizaban un patrullaje preventivo en la zona.

En ese momento, desde el interior de una vivienda los agentes fueron atacados a disparos, lo que generó un enfrentamiento armado entre los policias y los integrantes de la estructura criminal.

El intercambio de disparos fue controlado y luego los agentes ingresaron a la vivienda donde se efectuó la detención del sospechoso, originario y residente del mismo sector.

Al realizar la inspección dentro de la vivienda, los agentes decomisaron armas de grueso calibre y evidencia vinculada a actividades ilícitas, entre ellas una arma prohibida tipo subametralladora UZI, una pistola calibre 9 milímetros, dos granadas de fragmentación tipo MK2 y varias puntas de supuesta cocaína.

Las primeras investigaciones confirman que el detenido sería miembro activo de la organización criminal La Kleivona, por lo que será remitido al Ministerio Público por suponerlo responsable de los delitos de atentado, portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido, tenencia ilegal de explosivos, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

