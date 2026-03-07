Israel dice haber atacado el principal centro de mando de la Fuerza Aérea iraní en Teherán

Israel.-El Ejército israelí aseguró haber atacado en la noche del viernes al sábado el principal centro de mando de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán.

En un comunicado, las fuerzas armadas israelíes afirman haber desmantelado dicho centro de mando, que según su versión era "responsable de la evaluación de la situación aérea y de la defensa del espacio aéreo iraní".

"El ataque a la sala de situación debilita aún más el control y el mando iraníes, así como su defensa aérea", dice la nota, que añade que era "el primer y más importante centro de mando de defensa aérea establecido en Teherán" por la República Islámica.

La nota indica que la Fuerza Aérea israelí atacó asimismo sistemas de defensa aérea, centros de mando, instalaciones de almacenamiento logístico y otras estructuras ubicadas junto a la sala de mando, así como un sitio utilizado supuestamente por Irán para fabricar y lanzar misiles balísticos.