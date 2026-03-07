Combustibles registrarán fuerte aumento este lunes 9 de marzo; es la octava alza consecutiva

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de los combustibles en Honduras volverán a subir a partir de este lunes 9 de marzo, acumulando la octava semana consecutiva de incrementos en lo que va de 2026, en medio de la volatilidad internacional provocada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el mercado petrolero. De acuerdo con el nuevo ajuste publicado por la Secretaría de Energía (SEN), la gasolina superior en Tegucigalpa aumentará 2.86 lempiras, por lo que su precio pasará a 109.32 lempiras por galón. Por su parte, la gasolina regular registrará un incremento de 2.14 lempiras, alcanzando un precio de 98.25 lempiras, mientras que el queroseno experimentará el mayor aumento de la semana con 6.10 lempiras, situándose en 88.92 lempiras por galón.

El diésel también sufrirá un ajuste de 3.31 lempiras, por lo que el nuevo precio será de 93.90 lempiras por galón en la capital. En tanto, el GLP vehicular subirá 0.37 centavos, quedando en 45.01 lempiras, mientras que el GLP doméstico se mantiene subsidiado por el gobierno. En la ciudad de San Pedro Sula, la gasolina superior llegará a 106.63 lempiras tras un incremento de 2.65 lempiras, mientras que la gasolina regular subirá 2.03 lempiras hasta alcanzar 95.68 lempiras por galón. El queroseno en la zona norte aumentará 5.89 lempiras, ubicándose en 86.21 lempiras, mientras que el diésel tendrá un ajuste de 3.19 lempiras, alcanzando 91.30 lempiras por galón. El GLP vehicular también incrementará 0.37 centavos, fijándose en 41.48 lempiras, mientras que el GLP doméstico continúa subsidiado.

Conflicto bélico

Las autoridades atribuyen esta nueva alza a la incertidumbre internacional en el mercado del petróleo, especialmente por el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente, una de las regiones más importantes para la producción y transporte de crudo. “Principalmente ha sido la guerra que se está experimentando en el Oriente Medio, específicamente entre Irán, Israel y Estados Unidos. Al ser una zona muy especial para la producción y transporte de petróleo, eso ha causado un alza significativa que hemos experimentado en los pasados días”, explicó Fernando Lobo, de la Comisión Administradora de Petróleo de la SEN. Se señaló que el comportamiento de los precios es difícil de prever debido a la incertidumbre que rodea el conflicto internacional y su impacto en el suministro energético. “Esta tendencia es muy difícil saber cuánto tiempo va a durar. Incluso los protagonistas, como el gobierno de Estados Unidos, han dado fechas para terminar el conflicto y cada día se prolonga más. Nosotros tenemos la esperanza de que por lo menos sea un mes y que no vaya más allá”, agregó. A pesar de los incrementos, el gobierno mantiene el subsidio parcial para algunos combustibles de mayor consumo, con el objetivo de amortiguar el impacto en la economía de los consumidores.