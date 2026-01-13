Shin Fujiyama y Yeimi Licona celebran el primer añito de su hija Sofía

El pasado lunes 12 de enero de 2026, el filántropo y creador de contenido, Shin Fujiyama, y su pareja, Yeimi Licona, celebraron el primer añito de vida de su primogénita Sofía.
"Hoy está cumpliendo su primer año, mi hija", dio a conocer el famoso youtuber japonés radicado en Honduras desde hace muchos años.
La familia compartió varias fotografías mostrando algunos de los preparativos para el cumpleaños de la bella Sofía, entre ellos, el pastel para su celebración y el disfraz de abejita.
"Hoy celebramos como familia el primer cumpleaños de Sofía. Somos muy afortunados por tenerla en nuestras vidas y esperamos que Dios siga cuidando nuestra pequeña familia", escribió Fujiyama en un mensaje a través de sus redes.
Seguidores de la pareja dejaron mensajes de felicitación para la pequeña Sofía, quien nació un 12 de enero de 2025.
"Felicidades para Sofía, que Dios bendiga su vida grandemente". "Feliz cumpleaños, qué lindos", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación que compartió Shin, mientras que otros aprovecharon el momento para destacar la sencillez y calidez de la pareja.
La familia de Shin Fujiyama es muy apreciada, sobre todo por su labor en pro de la educación en Honduras.
Hasta 2025, Shin Fujiyama ha logrado la construcción de unas 100 escuelas a nivel nacional.
Sin embargo, su meta es llegar a la construcción de 1,000 escuelas en el país, con el objetivo de que los niños de bajos recursos puedan lograr educación gratuita y de calidad.
Entre sus últimos retos, Fujiyama corrió 1,000 kilómetros desde México hasta Honduras en noviembre de 2024 para recaudar fondos (superando los 32 millones de lempiras) para su misión. Uno de sus desafíos más recientes fue en mayo de 2025 de correr 225 kilómetros de San Pedro Sula a La Ceiba para construir seis escuelas adicionales.