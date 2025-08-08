  1. Inicio
Sacaban arenilla de un cerro y quedaron soterrados: así murieron Kerin y Farin en Yuscarán

Como Kerin Obando y Farin Moreno fueron identificadas, de manera preliminar, las víctimas de una tragedia ocurrida este viernes en Yuscarán, El Paraíso

  • 08 de agosto de 2025 a las 17:53
Según la información inicial, ambos se encontraban trabajando al pie de un cerro cuando, repentinamente, una avalancha de tierra los sepultó.

 Foto: Cortesía
Kerin Obando y Farin Moreno se dedicaban a extraer arenilla de ese cerro. Se desconoce si la actividad era con fines comerciales o para otro tipo de trabajo.

 Foto: Cortesía
Las primeras versiones indican que los dos jóvenes, de aproximadamente 30 años, perdieron la vida de forma instantánea.

Foto: Cortesía
Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente sus identidades, pero medios locales han posteado imágenes de los jóvenes.

 Foto: Cortesía
Tras la tragedia, personas que estaban en el lugar hicieron todo lo posible por rescatar los cuerpos. Sin embargo, cuando lograron sacarlos, ya no presentaban signos vitales.

 Foto: Cortesía
 Foto: Cortesía
Fotografías muestran cómo pobladores, tomándolos de pies y manos, lograron extraer a una de las víctimas.

 Foto: Cortesía
En otra imagen se observa el cuerpo de uno de los hombres cubierto con un saco. Se desconoce cuánto tiempo permanecieron soterrados.

 Foto: Cortesía
Vecinos de la zona aseguran que ambos eran hombres trabajadores y muy honrados, y lamentan la trágica forma en la que perdieron la vida.

 Foto: Cortesía
Se desconoce cuánto tiempo permanecieron soterrados las víctimas y se desconoce si están en manos de Medicina Forense o sus familiares

 Foto: Cortesía
