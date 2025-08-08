Sacaban arenilla de un cerro y quedaron soterrados: así murieron Kerin y Farin en Yuscarán

Según la información inicial, ambos se encontraban trabajando al pie de un cerro cuando, repentinamente, una avalancha de tierra los sepultó.
Kerin Obando y Farin Moreno se dedicaban a extraer arenilla de ese cerro. Se desconoce si la actividad era con fines comerciales o para otro tipo de trabajo.
Las primeras versiones indican que los dos jóvenes, de aproximadamente 30 años, perdieron la vida de forma instantánea.
Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente sus identidades, pero medios locales han posteado imágenes de los jóvenes.
Tras la tragedia, personas que estaban en el lugar hicieron todo lo posible por rescatar los cuerpos. Sin embargo, cuando lograron sacarlos, ya no presentaban signos vitales.
Sin embargo, cuando personas solidarias en la zona, lograron sacarlos, ya no presentaban signos vitales.
Fotografías muestran cómo pobladores, tomándolos de pies y manos, lograron extraer a una de las víctimas.
En otra imagen se observa el cuerpo de uno de los hombres cubierto con un saco. Se desconoce cuánto tiempo permanecieron soterrados.
Vecinos de la zona aseguran que ambos eran hombres trabajadores y muy honrados, y lamentan la trágica forma en la que perdieron la vida.
Se desconoce cuánto tiempo permanecieron soterrados las víctimas y se desconoce si están en manos de Medicina Forense o sus familiares