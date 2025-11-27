  1. Inicio
Tiroteo en una cancha privada deja dos personas muertas en Soroguara

Un tiroteo registrado en una cancha privada de Soroguara dejó como saldo dos personas fallecidas. Aquí los detalles del crimen

  • 27 de noviembre de 2025 a las 20:12
En el interior de la cancha quedaron múltiples casquillos de bala, y al lugar llegaron familiares de las víctimas.

 Foto: Captura de pantalla

Soroguara, Honduras.- Dos personas perdieron la vida en un tiroteo ocurrido al interior de una cancha privada.

El hecho ocurrió en una aldea de Soroguara, departamento de Francisco Morazán, al norte de Comayagüela, en la salida hacia el sector de Zambrano.

Hasta el momento se conoce que son dos las personas fallecidas, pero aún se desconoce su identidad.

Sujetos ingresaron a la cancha y, sin mediar palabra, dispararon contra las dos personas que se encontraban en el lugar.

Se desconoce si las víctimas eran personas que estaban jugando o si se encontraban como espectadores del partido.

En el interior de la cancha quedaron múltiples casquillos de bala, y al lugar llegaron familiares de las víctimas.

La Policía Nacional llegó rápidamente a la escena y acordonó el área, a la espera de que Medicina Forense realizara el levantamiento correspondiente.


