Tiroteo en una cancha privada deja dos personas muertas en Soroguara

Soroguara, Honduras.- Dos personas perdieron la vida en un tiroteo ocurrido al interior de una cancha privada. El hecho ocurrió en una aldea de Soroguara, departamento de Francisco Morazán, al norte de Comayagüela, en la salida hacia el sector de Zambrano.

Hasta el momento se conoce que son dos las personas fallecidas, pero aún se desconoce su identidad. Sujetos ingresaron a la cancha y, sin mediar palabra, dispararon contra las dos personas que se encontraban en el lugar. Se desconoce si las víctimas eran personas que estaban jugando o si se encontraban como espectadores del partido. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.