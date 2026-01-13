Gobierno entrante no ha confirmado nombramiento de Romeo Vásquez en la Secretaría de Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales ha comenzado a difundirse una publicación que asegura que el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, fue designado como próximo titular de la Secretaría de Seguridad por el presidente electo, Nasry Asfura. Fuentes del Partido Nacional confirmaron a EH Verifica que se trata de una desinformación que no tiene sustento oficial. Hasta el momento, el equipo de transición de Asfura no ha anunciado designaciones oficiales para esa cartera. “EL GENERAL ROMEO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ SERÁ EL MINISTRO DE SEGURIDAD. Trasciende que el General Romeo Vásquez Velásquez será la Ministro de Seguridad”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 12 de enero.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nasry Asfura como presidente electo para el período 2026-2030, 24 días después de celebradas las elecciones generales. Asfura fue declarado ganador por una estrecha diferencia de aproximadamente 27,000 votos sobre Salvador Nasralla, excandidato presidencial por el Partido Liberal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. EL HERALDO Plus publicó un artículo de las personas que integrarían el gabinete de Asfura, pero no figura Vásquez Velásquez.

No hay confirmación