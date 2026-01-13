Gobierno entrante no ha confirmado nombramiento de Romeo Vásquez en la Secretaría de Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales ha comenzado a difundirse una publicación que asegura que el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, fue designado como próximo titular de la Secretaría de Seguridad por el presidente electo, Nasry Asfura.
Fuentes del Partido Nacional confirmaron a EH Verifica que se trata de una desinformación que no tiene sustento oficial. Hasta el momento, el equipo de transición de Asfura no ha anunciado designaciones oficiales para esa cartera.
“EL GENERAL ROMEO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ SERÁ EL MINISTRO DE SEGURIDAD. Trasciende que el General Romeo Vásquez Velásquez será la Ministro de Seguridad”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 12 de enero.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nasry Asfura como presidente electo para el período 2026-2030, 24 días después de celebradas las elecciones generales.
Asfura fue declarado ganador por una estrecha diferencia de aproximadamente 27,000 votos sobre Salvador Nasralla, excandidato presidencial por el Partido Liberal.
EL HERALDO Plus publicó un artículo de las personas que integrarían el gabinete de Asfura, pero no figura Vásquez Velásquez.
No hay confirmación
Una búsqueda con las palabras clave “Romeo Vásquez + secretario de Seguridad” no arroja resultados en medios de comunicación confiables que respalden dicha afirmación.
Tampoco se ha emitido ningún anuncio oficial en las cuentas del Partido Nacional en Facebook, Instagram, y X (antes Twitter) sobre supuestos nombramientos del próximo gabinete de gobierno.
EH Verifica consultó directamente a la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, quien desmintió categóricamente la información.
“Falso”, aseguró Mejía.
La funcionaria ha reiterado en declaraciones públicas que el presidente electo, Nasry Asfura, ya tiene conformado su gabinete de gobierno, integrado en su mayoría por personas nuevas. Sin embargo, será el propio mandatario quien anuncie públicamente a los funcionarios designados en el momento oportuno.
El HERALDO Plus publicó recientemente un listado interactivo sobre posibles integrantes del gabinete del gobierno de Nasry Asfura, así como los nombres que ya han sido confirmados. Hasta el momento, el listado no incluye ninguna confirmación oficial.
Por lo tanto, es falso que Romeo Vásquez Velásquez haya sido confirmado como secretario de Seguridad. Esta información fue desmentida por una fuente directa del Partido Nacional, que negó categóricamente que se haya oficializado su nombramiento en dicha cartera.