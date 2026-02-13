Clima seco predominará este sábado 14 de febrero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas imperarán este sábado 14 de febrero en la mayor parte de Honduras, de acuerdo con el pronóstico brindado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
No obstante, el viento del este transportará humedad desde el Caribe hacia el interior del país durante horas de la tarde, lo que generará precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en la región oriental.
“Condiciones secas en la mayor parte del país, pero el viento ya por la tarde del este estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el interior del territorio nacional, generando lo que son lluvias y chubascos débiles muy aislados, sobre todo para el sector de la región oriental”, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.
El experto detalló que las temperaturas serán frescas al amanecer y durante la noche, mientras que por la tarde se tornarán cálidas en la mayoría de las regiones.
En cuanto al estado del mar, se prevén oleajes de entre 1 y 3 pies tanto en la costa norte como en el golfo de Fonseca.
“Temperaturas frescas al amanecer y en la noche y cálidas por la tarde, los oleajes de 1 a 3 pies en la costa norte y para el de Fonseca de igual manera de 1 a 3 pies”, precisó Ochoa.
Para el Distrito Central se estima una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 13 C°. En la región central, la máxima alcanzará los 30 C° y la mínima descenderá a 16 C°.
En la región insular se pronostica una máxima de 29 C° y una mínima de 23 C°, mientras que en la zona norte los valores oscilarán entre 29 C° y 19 C°.
El oriente del país registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 15 C°. En el sur, el termómetro subirá hasta los 37 C° con una mínima de 22 C°, y en la región occidental se esperan 27 C° como máxima y 9 C° como mínima.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).