Clima seco predominará este sábado 14 de febrero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas imperarán este sábado 14 de febrero en la mayor parte de Honduras, de acuerdo con el pronóstico brindado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

No obstante, el viento del este transportará humedad desde el Caribe hacia el interior del país durante horas de la tarde, lo que generará precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en la región oriental.

“Condiciones secas en la mayor parte del país, pero el viento ya por la tarde del este estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el interior del territorio nacional, generando lo que son lluvias y chubascos débiles muy aislados, sobre todo para el sector de la región oriental”, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.

El experto detalló que las temperaturas serán frescas al amanecer y durante la noche, mientras que por la tarde se tornarán cálidas en la mayoría de las regiones.