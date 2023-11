Hábitos comunes que estarían afectando el bienestar de sus hijos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre los hábitos perjudiciales que impactan directamente en la salud, la socialización y el desarrollo cognitivo de los niños , algunos suelen ser tan comunes como subestimados. Para nadie es un secreto que muchos padres presentan dificultades para establecer límites durante la crianza . Pero cuando esta barrera nace desde la falta de identificación de los errores , el reto se vuelve aún más complejo. Primero hay que recordar que la mala alimentación en los niños tiende a ser producto de una mala alimentación en los padres. Permitir que sus hijos coman lo que quieran, aunque se trate de alimentos bajos o nulos en nutrientes, es contraproducente para su salud. También está mal permitirles saltarse comidas o comer a destiempo. En referencia al punto anterior, investigaciones mundiales demuestran que comer mirando la televisión es uno de los principales factores que inciden en el sobrepeso , tanto en niños como en adultos. El cerebro no reconoce la señal de que ya ha comido suficiente, y come más de lo necesario, afectando hasta el proceso de digestión.

La falta de ejercicio en familia suele ser otro enemigo de la salud de los pequeños, que crecen creyendo que si mamá y papá no se ejercitan es porque no es necesario. Recuerde que el sedentarismo en la infancia y la adolescencia se potencia cada vez más con el uso de las nuevas tecnologías.



Finalmente, debido a que los niños necesitan entre 10 y 12 horas de sueño por la noche, con ligeras variaciones según la edad, irse a dormir tarde con sus hijos es una pésima idea. Si ellos no duermen lo suficiente, se mostrarán irritables, desconcentrados, apáticos y estarán cansados. Así mismo, habría déficit en la memoria y el razonamiento.