¿Crianza respetuosa o permisiva? Aquí las diferencias

En el anhelo de querer facilitarle la vida a los hijos y protegerlos de malestares o sufrimientos, la crianza permisiva se vuelve una amenaza a la formación de mejores oportunidades de crecimiento y bienestar autónomo. Evite caer en estos comportamientos:



Eterna complacencia. Si accede a todo lo que su hijo le pide, conseguirá que se frustre con facilidad cuando su entorno no haga lo mismo por él. El niño no valorará nada, siempre querrá más y más.



Inmediatez. Poner solución de forma rápida a los conflictos no los resuelve. Con los gritos y los castigos se consiguen efectos en el momento, pero no hay beneficios positivos en el largo plazo.



Recompensas. Cuando un padre ofrece un premio a un hijo a cambio de una acción, se trata de un chantaje. El niño acaba cediendo para conseguir la recompensa y no por la satisfacción del acto en sí.



Validación. Si el niño recibe elogios todo el tiempo necesitará la aprobación de los demás y la validación de sus actos constantemente. En cambio, reconocer su esfuerzo beneficia su autoconfianza y autonomía.