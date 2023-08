¿Miedo a la soltería? Dese la oportunidad de conocerse a sí mismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque hay quienes consideran que la soltería es sinónimo de soledad, o simplemente le brindan una connotación negativa al término, la verdad es que no tener pareja también es una gran oportunidad para experimentar y conocerse a sí mismo.



El estado civil de cada persona, pese a formar parte de su carta de presentación en contextos laborales o trámites bancarios, por ejemplo, no define su valor o su nivel de progreso en la vida. Mucho menos es equivalente a qué tan feliz o afortunada pueda llegar a sentirse.



Comentarios como “ya te llegará el momento” o “algún día encontrarás el amor” pueden parecer inofensivos e incluso bien intencionados dependiendo de su origen, pero en el trasfondo comunican un mensaje de carencia e insuficiencia, por lo que muchos suelen sentirse presionados.



Sin embargo, hay que entender que la soltería viene a ser una etapa de introspección en donde la mayor parte de los recursos disponibles van dirigidos a enriquecer el amor propio. Es un periodo para trabajar en sí mismo y enfocarse en la vida personal y los proyectos individuales.



La libertad y la autonomía llegan a convertirse en un verdadero disfrute cuando las personas lo deciden. Poder conocerse, reconciliarse con el pasado y conectarse con el entorno son oportunidades que muchas veces se limitan cuando se está en una relación de pareja.



Por otra parte, no es que se deba idealizar la soltería. Es darse ese tiempo para identificar fallas, reconocer méritos, replantearse proyectos, asumir nuevos roles y consentirse. Recuerde que la compañía propia es la única que está garantizada, por lo que llevar una buena relación consigo mismo es la mejor opción.