¿Por qué los hijos sienten celos de la nueva pareja de sus padres?

Es importante que los padres sean conscientes de los sentimientos que pueden desarrollar sus hijos ante esta situación y trabajen en comunicarse de manera efectiva con ellos. Aquí algunas sugerencias que puede tomar en cuenta:



Paso a paso. La paciencia, el amor y la comprensión son fundamentales para ayudar a los niños a manejar sus emociones y ajustarse a los cambios en la familia. No se desespere.



Involucramiento. Incluir a los niños en las conversaciones sobre la nueva relación y permitirles expresar sus preocupaciones puede ayudar a aliviar algunos de los sentimientos de celos y ansiedad.



Acuerdo. Que mamá y papá lleven una buena relación entre ellos, pese a no ser más una pareja, ayuda a que los niños sientan que no están faltando a la lealtad hacia sus padres.



Elección. Debe analizar que se trata de una nueva persona presente en la vida de sus hijos, por lo que hacer una buena elección es importante. No formalice sin antes estar seguro.