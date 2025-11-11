Las disculpas de los padres sanan heridas en los hijos, explica psicóloga

Tegucigalpa, Honduras.- Pocas cosas en la vida sanan tanto como una disculpa de mamá o de papá. Escuchar de sus labios un “me equivoqué” o un “perdóname” puede cerrar heridas que, muchas veces, los hijos cargan por años sin entender del todo.

Sin embargo, aún existen padres que temen mostrarse vulnerables frente a sus hijos, como si admitir un error significara perder autoridad o respeto. Es como si, equivocadamente, ignorar, dejar pasar o enfadarse fuera una opción más viable. Durante generaciones, la crianza se basó en la idea de que los adultos siempre tenían la razón, y que el amor debía expresarse más con disciplina que con palabras. Pero el tiempo y la psicología moderna han demostrado que reconocer los errores no debilita la relación: la fortalece. Cuando un padre pide perdón, enseña humildad, empatía y honestidad emocional; tres valores que ningún sermón podría transmitir mejor. Una disculpa no borra lo sucedido, pero sí ayuda a reparar el vínculo. Permite que los hijos comprendan que los adultos también se equivocan, que el enojo o la impaciencia son emociones humanas, y que lo importante no es no fallar, sino saber reparar el daño.

Ese gesto, tan simple y tan difícil a la vez, ayuda a los niños a desarrollar confianza, seguridad emocional y la capacidad de pedir perdón cuando llegue su turno. Ofrecer disculpas no resta autoridad; al contrario, suma respeto. Porque los hijos no necesitan padres perfectos, sino padres humanos, capaces de reconocer que el amor también se demuestra con un “lo siento” a tiempo.

¿Por qué se les dificulta tanto?

La psicóloga Diana Lozano reitera que se trata de un mal generacional. “Se ha reconocido al padre y a la madre como referentes de cuidado y autoridad, y pedir perdón no está dentro de esa posición”, ejemplifica. Y lo explica así: Negación. A muchos padres y madres les cuesta disculparse con sus hijos porque hacerlo implica reconocer una falta y asumir un error.

Temor a represalias. Creen que esto supone un descontrol para la crianza y disciplina de los niños, y favorece que tengan mayor respaldo para confrontarlos. Zona de confort. Deben enfrentarse con la culpa, la vergüenza y el miedo, por lo que prefieren el control aunque les implique una postura errática.



Un poder inimaginable

Lozano agrega que los hijos, ya sean niños, adolescentes o adultos, anhelan esa disculpa porque les representa validación emocional. "No buscan castigar a sus padres, sino reconocimiento por parte de ellos: que sean capaces de decirles: ‘sí, eso te dolió y lamento haberte hecho sentir así’. Esa frase tiene un poder de recuperación emocional enorme y abre espacio para el perdón, la comprensión y la reconstrucción de la confianza”.

Secuelas de crecer con padres que no reconocen sus errores

Tampoco se disculpan fácil. Los niños que crecen sin ver a sus padres reconocer sus errores suelen interiorizar la idea de que equivocarse es una amenaza o una vergüenza. En la adultez, son rígidos y defensivos.