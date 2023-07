Abstinencia sexual: ¿por qué las personas deciden no tener sexo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La decisión personal de no mantener relaciones sexuales merece prudencia y respeto. Pero también implica comprensión respecto a las causas y orientación en torno a los recursos de apoyo.



La psicóloga Diana Lozano, quien enfatiza en la psicofisiología y sus teorías, introduce que la abstinencia sexual depende mucho de los intereses propios de cada persona, de los mecanismos de defensa individuales y de la representación de la pirámide de Abraham Maslow.



Esta última está enfocada en la teoría motivacional, que explica las necesidades humanas a través de una jerarquía en forma de pirámide. “A medida que el ser humano va satisfaciendo las necesidades que están abajo; es decir, las básicas, se van desarrollando nuevas necesidades y deseos, hasta llegar al tercer nivel, donde se sitúan los factores sociales y la intimidad”, explica la doctora.



Lo anterior quiere decir que, si bien la sexualidad no constituye un elemento primario para la subsistencia del ser humano de forma individual, sí termina siendo esencial en el camino hacia la autorrealización de la gran mayoría. Y esto, a su vez, no discrepa del hecho de que muchas personas han decidido, por una u otra razón, limitarse.