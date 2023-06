¿Cómo separarse de su pareja sin afectar de más a sus hijos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Ya no nos amamos, pero estamos juntos por nuestros hijos” es la justificación que muchas parejas utilizan para no hacerse verdaderamente responsables de una situación que con el tiempo solo se irá agravando.



Por supuesto, la desintegración familiar no es la meta de nadie. Se trata de un proceso cargado de tensiones, conflictos e inestabilidad que altera emocionalmente a todos los involucrados, incluidos los más pequeños. Aunque a veces se vuelve necesaria.



Sea cual sea el motivo por el que usted y su pareja hayan acordado que lo mejor es no seguir juntos, deben saber que si tienen hijos en común, hay maneras de sobrellevar mejor el proceso para que el daño en ellos sea el menor posible.



Lógicamente la edad de los niños es un factor importante. No es lo mismo si son muy pequeños, si son infantes o están en la adolescencia. En términos generales, puede haber ira, frustración, miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, culpa, abandono, negación y demás emociones negativas, que deben prevenirse o tratarse.



Sin embargo, pese a que gran parte de los hijos no suele tomar a bien la separación de sus padres, la mayoría no experimenta problemas serios si se consigue una ruptura saludable. Dejando a un lado el dolor intrínseco al proceso, es importante informar a los niños sobre lo que está ocurriendo.



Cada familia debe decidir el momento y la forma, pero hay que ser honestos con los niños. Y no es preciso entrar en demasiados detalles para ayudarles a entender que la felicidad también puede vivirse en dos hogares. Habrá heridas, pero sanarlas será posible con amor, apoyo y paciencia.