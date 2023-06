¿Cómo inculcar en sus hijos el respeto hacia los animales?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Quizá se haya percatado de que su hijo pequeño tiene una inclinación especial por perseguir al gato, jugar con el perro u observar cómo nadan los peces. En todo caso, son los animales que muchos tienen en casa y con los que se sienten más familiarizados.



Expertos coinciden en que los niños nacen con la noción del respeto animal, pero algunos no saben cómo relacionarse con ellos y suelen ser un poco bruscos, algo que los padres no deberían pasar por alto. Aprender a ser bondadosos y respetuosos con otros seres vivos es un valor que debe fomentarse desde casa.



Como norma general de la enseñanza, lo más importante es predicar con el ejemplo, lo que quiere decir que debe ser consecuente con sus actos. Si quiere que sus hijos respeten a los animales, antes deben observarlo a usted tratándolos con cariño. Primero con las mascotas con las que convivan y luego con el resto, ya sea en las calles, parques, granjas, playas, bosques, etc.



Involucrarlos en el cuidado diario es una gran oportunidad. Si tiene una mascota en casa deje que sus hijos participen activamente en las tareas que busquen satisfacer las necesidades del animal. Según su edad, pueden encargarse de alimentarlo, limpiar las heces o tomar la correa en los paseos. Con el tiempo, serán capaces de llevarlo al veterinario, asearlo o darle medicamentos.



Finalmente, enséñeles a no invadir el espacio de su mascota. Sus hijos deben saber que, como todo ser vivo, los animales también tienen una forma de ser. Si el perro o el gato no quieren jugar o ser molestados, no hay por qué insistir, aunque a los niños les cueste un poco entenderlo, esto prevendrá que se asusten en caso de gruñidos o arañazos.