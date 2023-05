Finanzas: ¿Cómo hablar de dinero con sus hijos pequeños?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las finanzas no tienen por qué crear una barrera entre usted y sus hijos. Al contrario, son otra oportunidad de afianzar confianza y aprendizaje mutuo. Se trata de un tema que les será de utilidad por el resto de sus vidas.



La educación financiera inculcada a una edad temprana ayuda a los niños a establecer hábitos de consumo, planificar metas y organizar sus ingresos. Luego, cuando tengan que enfrentarse a los desafíos económicos de la adultez, contarán con las herramientas necesarias y, posiblemente, evitarán errores comunes por la falta de información.

Es una realidad que hablar de finanzas aún no es tan común como debería. Incluso los mismos adultos, entre ellos, no dejan de ponerse incómodos ante ciertas preguntas. Sin embargo, no tenga miedo y explíqueles a sus niños conceptos básicos como el valor del dinero y las libertades que este permite, así como la importancia de ahorrar y establecer un presupuesto.



Deje en claro con sus hijos que el dinero es un resultado y no un medio. Es decir, que se obtiene de la disciplina, el talento y el esfuerzo. Trate de promoverlo como un ciclo virtuoso y no como un tormento, haciendo hincapié en que, luego de hacer un buen trabajo, algo bueno llega.



Finalmente, predique con el ejemplo. Los niños aprenden y son el reflejo de lo que ven en casa. De ahí la importancia de que los reyes del hogar vean a sus padres ahorrar y comprar algo gracias a sus buenos hábitos, hacer un presupuesto y cumplirlo, invertir y tener una buena relación con el dinero.