Hall rechaza agresión de colectivos de Libre contra nacionalistas

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral llamó a la prudencia y la responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión dentro de una democracia.

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 15:04
