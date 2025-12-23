  1. Inicio
Nasralla pide a Trump pronunciarse a favor del conteo total de papeletas

Salvador Nasralla envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando un pronunciamiento público a favor del conteo total de los votos en Honduras.

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 14:57
El Heraldo Videos