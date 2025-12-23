Escrutinio especial
Nasralla pide a Trump pronunciarse a favor del conteo total de papeletas
Salvador Nasralla envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando un pronunciamiento público a favor del conteo total de los votos en Honduras.
Rodiney Cerrato
Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 14:57
Hall rechaza agresión de colectivos de Libre contra nacionalistas
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Tres militantes del Partido Nacional heridos tras ataque en el CLE
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
A menos de 600 actas, Honduras estaría cerca de conocer a su presidente
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Préstamos a migrantes retornados: cooperativas definen condiciones
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Taxistas bloquean carretera en Danlí por exceso de licencias y amenazan con cerrar la ciudad
El Heraldo
Videos Honduras
PGR recurre a hábeas corpus por Hall y Cossette López
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
MOE UE avala transparencia del escrutinio y llama a respetar el voto ciudadano
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
EE. UU. revoca visa a Mario Morazán y Luis Redondo; rechaza solicitud de Ochoa
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Castro toma juramento al general retirado Roosevelt Hernández como ministro de Defensa
Agencia EFE
Videos Honduras
Ana Paola Hall confirma inicio del escrutinio especial con maletas electorales de La Ceiba
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Hijas de JOH aseguran que el expresidente confía en la democracia
Jefry Sánchez