Claves para cultivar la confianza en su relación de pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Construir relaciones de pareja saludables es la meta de muchos. Pero el camino para lograrlo implica un trabajo constante que no todos están dispuestos a recorrer.



Y aunque nada tenga la cualidad de ser perfecto, sí hay oportunidad de mejora para quienes poseen voluntad y determinación. La confianza, por ejemplo, es un pilar que debe cultivarse.



Esta se cimienta en valores como la honestidad y el respeto, y se refuerza en función de acciones consecuentes. En ese sentido y con la mirada puesta en el futuro, las pareja construyen proyectos de vida en común.



La individualidad forma parte de los acuerdos. El hecho de que cada quien la desarrolle de manera libre no atenta contra la asociación sentimental que se nutre del apoyo permanente. Nadie es de nadie, pero la consideración del otro es innegociable.



Ahora bien, para sembrar las bases de una verdadera relación de pareja, lo primordial es la confianza en uno mismo. La seguridad y el amor propio impulsarán el respeto hacia la otra parte. Un trabajo previo de introspección se vuelve preciso.



Ponerse en el lugar del otro garantizará un mejor entendimiento. No hacer a los demás lo que no le gustaría que le hicieran es un principio básico que fomenta la empatía. Entonces, la sinceridad y la buena intención en cualquier plano marcarán la diferencia.



También hay que tener presente que romper y perder la confianza es muy sencillo. Bastan acciones inconscientes o emociones no controladas para acabar afectando a la pareja de manera significativa. Una vez destruido lo logrado hasta el momento, el amor de uno o ambos puede desaparecer.