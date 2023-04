Dependencia emocional: ¿hasta qué punto es saludable?

Las personas con dependencia emocional tienden a no abordar la causa de estas emociones y, en consecuencia, dependen de terceros, especialmente de la aprobación y atención de sus parejas, para definir su valía y personalidad.

La dependencia emocional es un estado mental en el que uno es incapaz de asumir la plena responsabilidad de sus propios sentimientos. Se experimentan emociones como angustia, ansiedad, dolor o depresión, pero no se pueden aceptar o procesar adecuadamente.

“Desarrollar la independencia emocional implica reconocer que el centro de atención no debe ser exclusivamente la pareja, sino también enfocarse conscientemente en uno mismo. Esto no significa convertirse en una persona egoísta, sino ser consciente del propio desarrollo personal y lograr ser más empático y comprensivo en las relaciones. Asimismo, se debe aceptar y respetar la individualidad de la pareja, y asumir la responsabilidad de su propia felicidad, siendo selectivo en lo que se acepta o no en la relación. Al lograr esto, se puede alcanzar un estado mental saludable y una relación más equilibrada”.