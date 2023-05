¿Qué hacer si su pareja le pide un tiempo? Las claves para afrontar el proceso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pocas peticiones en pareja pueden sonar tan aterradoras como un “necesitamos un tiempo”. Se trata de una frase muy ambigua que desprende incertidumbre, ansiedad, miedos e inseguridades.



+Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector



Pensamientos como: “seguro está interesado(a) en alguien más”, “teníamos problemas graves y no me di cuenta”, “está cansado(a) de mí pero no tiene el valor de dejarme” suelen aturdir la mente de quien la escucha, sobre todo si esa otra parte está segura de querer continuar la relación.



Un factor común es generar sentimientos de culpa y desesperación. Porque aunque la decisión parta del compañero(a), es muy difícil no tomarla personal. Entonces, además de sentirse mal por la distancia interpuesta entre ambos, se llega a cargar con peso extra muchas veces injusto.

Aunque puede haber varias teorías, lo mejor es que le pida a su pareja hablar con la verdad para llegar a la raíz del problema y encontrar la solución más conveniente para ambos. En caso de que ya haya decidido que no hay marcha atrás, tendrá que afrontar los hechos.



Y aunque es verdad que muchos recurren a esta petición porque no están seguros de querer dejar la relación por completo o se sienten interesados en experimentar con terceras personas, otra realidad es que no todos los “breaks” en una relación amorosa son malos.



El ser humano está en constante cambio y evolución en todos los aspectos de su vida, incluyendo el amor. Puede ser que su pareja le pida un tiempo porque necesita mirar de “lejos” cómo ha ido cambiando la dinámica y hacia dónde van. Si este fuera el caso, aproveche usted también este ejercicio de introspección.