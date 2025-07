Nicaragua le niega el ingreso a Alexander Lapshin, bloguero israelí, tras acusarlo de ser espía

Durante su retención, un agente nicaragüense lo acusó de ser espía y de ser un miembro del Ejército de Israel.

"No tenía ni la menor idea de quiénes éramos ni de dónde veníamos. Nos hacía preguntas, pero no entendía el significado de nuestras respuestas. Por ejemplo, preguntó: ¿por qué su pasaporte israelí dice que nació en la URSS?.. Le respondí que era judío y que mi familia emigró a Israel, como muchos otros, tras el colapso de la URSS", apuntó.

"También me preguntó si serví en el ejército israelí y cuál era mi especialidad militar. Respondí que no estaba dispuesto a hablar de mi servicio en el ejército. Luego me dijo que Israel mata a palestinos pacíficos, y le respondí que debía ir a la Embajada de Israel con esas preguntas, porque no soy político ni representante del Gobierno israelí", agregó.