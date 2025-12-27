ASJ cuestiona que PCM para reforzar Tesorería General de la República refleja improvisación

Tegucigalpa, Honduras.- El decreto emitido por el Poder Ejecutivo que ordena medidas extraordinarias para incrementar la liquidez de la Tesorería General de la República, genera preocupación a pocos días de concluir el año fiscal y en la recta final del gobierno.

Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó que “este tipo de disposiciones refuerzan la percepción de un manejo fiscal improvisado, lejos de reflejar una administración ordenada y responsable de los recursos del Estado”.

“Lejos de transmitir un mensaje de estabilidad y buena gestión, estas decisiones profundizan la percepción de opacidad y debilidad en la planificación fiscal, comprometiendo la sostenibilidad financiera del país”, destacó.