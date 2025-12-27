ASJ cuestiona que PCM para reforzar Tesorería General de la República refleja improvisación

Tegucigalpa, Honduras.- El decreto emitido por el Poder Ejecutivo que ordena medidas extraordinarias para incrementar la liquidez de la Tesorería General de la República, genera preocupación a pocos días de concluir el año fiscal y en la recta final del gobierno.
Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó que “este tipo de disposiciones refuerzan la percepción de un manejo fiscal improvisado, lejos de reflejar una administración ordenada y responsable de los recursos del Estado”.
“Lejos de transmitir un mensaje de estabilidad y buena gestión, estas decisiones profundizan la percepción de opacidad y debilidad en la planificación fiscal, comprometiendo la sostenibilidad financiera del país”, destacó.
Desde la ASJ, la especialista cuestionó que durante el presente año se hayan priorizado erogaciones asociadas a prácticas de clientelismo político, en detrimento de sectores estratégicos.
Entre ellas destacó el incremento en sueldos y salarios, transferencias monetarias discrecionales, el crecimiento del gasto militar, así como altos montos en publicidad y propaganda oficial.
Rivera advirtió que dichas decisiones se han tomado mientras los sectores de salud y educación continúan enfrentando carencias estructurales, sin una respuesta adecuada a las demandas urgentes de la población.