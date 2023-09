Contacto físico con los niños: ¿qué tanto influye en su desarrollo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el viaje maravilloso de la crianza, una de las herramientas más poderosas y subestimadas que padres y madres tienen a su alcance es el contacto físico con sus hijos. Los abrazos, las caricias y el estímulo piel a piel no solo representan muestras de amor y afecto, sino que también desempeñan un papel crucial en el desarrollo emocional, social y físico de los pequeños. Para empezar, el contacto físico es el primer lenguaje de amor que los niños entienden. Expresiones de este tipo les transmiten seguridad, apoyo y confianza en el mundo que los rodea. Son gestos que fortalecen el vínculo emocional entre ambas partes, creando una base sólida para una relación afectiva y saludable a largo plazo. También tiene un impacto positivo en la salud física de los niños. Los abrazos y las caricias liberan hormonas que fortalecen el sistema inmunológico, reducen el estrés y promueven el bienestar general. Un niño que crece en un ambiente cargado de afecto físico tiende a estar más sano y resistente a enfermedades. Asimismo, se contribuye al desarrollo cognitivo y emocional de los niños. A través del toque, los pequeños experimentan diferentes texturas, temperaturas y sensaciones, estimulando su sistema nervioso y desarrollo cerebral. Y aprender a interpretar las emociones a través del contacto físico es fundamental para su inteligencia emocional.

Es claro que el contacto físico es una forma de comunicación no verbal poderosa. Los abrazos reconfortantes, las palmadas en la espalda y las caricias expresan calidez, apoyo y comprensión cuando las palabras no son suficientes. Permiten a los niños expresar sus emociones y necesidades de una manera segura y amorosa.



Finalmente, no se trata solo de gestos de cariño, sino de una necesidad vital en la vida de los hijos. Los abrazos, mimos y caricias son la base de un futuro protegido, feliz y emocionalmente equilibrado para ellos.