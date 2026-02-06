Keyrol Figueroa es nominado a jugador del mes de enero en Inglaterra

Liverpool, Inglaterra.- Keyrol Figueroa atraviesa un gran momento con el equipo Sub-21 del Liverpool, con el cual suma 11 goles en 12 partidos disputados en esta temporada, lo cual ha valido para que el hondureño sea nominado para recibir el premio a jugador del mes de enero en la Premier League 2.
A través de sus redes sociales, el club "Red" destacó la presencia de Figueroa junto a sus compañeros Armin Pecsi y Kieran Morrison, quienes han tenido un gran papel en el cuadro del norte de Inglaterra durante el primer mes del año.
"El trío de Liverpool ha sido reconocido por sus excelentes actuaciones en el nivel Sub-21 en el primer mes de 2026. Figueroa anotó un doblete en el último momento para completar una victoria de remontada en Norwich City y luego anotó contra Arsenal y Leeds United", escribió el Liverpool en su página oficial sobre las actuaciones de Figueroa.
El inicio de año que ha tenido el hijo de Maynor Figueroa no ha pasado desapercibido en Europa, en donde recientemente el Porto de Portugal mostró un fuerte interés por incorporarlo a sus filas en calidad de préstamo. Asimismo, clubes de España y de la MLS han puesto sus ojos sobre el futbolista.
El club de Anfield es consciente del potencial que tiene el joven de 19 años, por lo cual su objetivo es renovar al atacante y enviarlo cedido al país luso para que gane experiencia antes de ascenderlo al primer equipo, al cual ya fue convocado por Arne Slot en una ocasión, sin embargo, no logró tener minutos sobre la cancha.