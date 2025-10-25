Acompaña a su hijo y a esto se dedica: La nueva vida de Maynor Figueroa en Inglaterra

Es uno de los jugadores más recordados en la Selección de Honduras y a esto se dedica en la actualidad. Esta es la nueva vida de Maynor Figueroa en Inglaterra.
Hablar de Maynor Figueroa es refereirse a uno de los mejores defensores que ha tenido la Selección Nacional de Honduras.
Maynor Figueroa es considerado una de las leyendas del fútbol hondureño. Su trayectoria en Europa, su longevidad en la élite y su compromiso con la selección lo colocan como un referente para futuras generaciones.
Maynor Figueroa se retiró el silencio en el 2021 tras temporadas de éxitos en el fútbol nacional e internacional.
Maynor Figueroa se destacó por su versatilidad: jugó como lateral izquierdo y también como defensa central.
Maynor comenzó su carrera en el Victoria, posteriormente en el 2013 fichó por Olimpia y su vida dio un enorme giro.
Hoy a sus 42 años de edad, Maynor Figueroa ha causado revuelo en las últimas horas tras salir del retiro ya que tomó la decisión de jugar con un equipo del fútbol inglés.
Resulta que el experimentado defensor hondureño Maynor Figueroa tomó la decisión de unirse al Wythenshawe FC, equipo que disputa la Premier División de la Liga de los Condados del Noroeste en Inglaterra.
En las redes sociales del equipo se subió un video en donde se ve a Maynor Figueroa disputando un partido y el hondureño aparece sorpresivamente con el dorsal 7.
De lujo: Ahora Maynor Figueroa juega con el Wythenshawe FC, un club de Inglaterra que es integrado por varias exfiguras de la Premier League.
Maynor Figueroa y su nuevo equipo juegan en el estadio Hollyhedge Park, de la localidad de Wythenshawe en Manchester, un recinto bastante modesto con una capacidad de al menos 1500 personas.
Maynor Figueroa reside en Inglaterra, donde acompaña a su hijo Keyrol Figueroa quien militan en las inferiores del club Liverpool y además juega en las selecciones menores de Estados Unidos.
El equipo de Maynor Figueroa venció hace unos días atrás 6-2 al Collegiate Old Boy. Esto se hace como reconocimiento a las grandes figuras que pasaron por la Premier League.
Cabe mencionar que Maynor Figueroa estuvo por varios años en el fútbol inglés, llegó a salir campeón de la FA Cup con Wigan en donde estuvo con sus compatriotas Roger Espinoza, Wilson Palacios, Hendry Thomas.
El excapitán de la selección de Honduras, Maynor Figueroa, sigue activo en el fútbol y demostrando su gran talento deportivo.