Hondureño Keyrol Figueroa a un paso de ser fichado por equipo campeón de Champions League

La carrera de Keyrol Alexis Figueroa Norales (19 años) puede dar un giro inesperado los siguientes días. El futbolista podría dejar las categorías menores del Liverpool para ir a un campeón de la Champions League .

Liverpool, Inglaterra.- Keyrol Figueroa hace unas horas cambió de agencia y ahora puede mudarse a otro club. Liverpool tiene que tomar una decisión.

EL HERALDO conoció en EXCLUSIVA que el jugador tiene contrato hasta junio de 2026 con el Liverpool y que está a punto de ser cedido al Oporto, uno de los históricos de Portugal.

La idea del conjunto inglés es renovar el contrato de Keyrol y enviarlo a préstamo para que gane rodaje en el país luso. La negociaciones están abiertas y son llevadas por la madre del jugador, Sandra Norales, quien junto a la agencia P&P Sport Management S.A.M. trabajan en el movimiento.

Figueroa está teniendo una gran campaña con la Sub-21 del Liverpool donde es uno de los máximos goleadores de la categoría. El atacante lleva 11 goles en 12 partidos disputados en la actual temporada.

Recordemos que Keyrol ya fue convocado en una ocasión por Arne Slot al primer equipo, esto para un partido donde los reds fueron eliminados por el Crystal Palace en la Carabao Cup. El hijo de la leyenda hondureña, Maynor Figueroa, no tuvo minutos.

Liverpool y Oporto buscan llegar a un acuerdo por el préstamo de Figueroa por lo que resta de temporada. De igual forma, hay que tener en cuenta el cambio que hizo el delantero hace unas horas.

Keyrol Figueroa logró incorporarse oficialmente a la destacada agencia P&P Sport Management S.A.M.

La firma con la agencia busca fortalecer el crecimiento deportivo y profesional del atacante, brindándole respaldo en áreas clave como planificación de carrera, visibilidad internacional y futuras oportunidades en el fútbol profesional europeo.

Los italianos Federico y Andrea Pastorello lideran P&P Sport Management S.A.M. y entre sus estrellas se encuentran el delantero belga Romelu Lukaku, Alex Meret y Stefan de Vrij entre otros.

Ambos son especialmente conocidos por manejar operaciones de alto perfil, transferencias millonarias y carreras de jugadores consolidados en Serie A, Premier League y otras ligas top.