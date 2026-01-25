  1. Inicio
Bota de Oro 2026: Mbappé sigue imparable e iguala a Kane en la tabla de máximos goleadores

El delantero francés anotó ayer en la victoria del equipo Merengue ante Villareal en LaLiga de España

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 13:08
1 de 12

Te mostramos la última actualización de la carrera por quedarse con la Bota de Oro 2026. Así marcha el top 10 de máximos goleadores de la temporada en el viejo continente.

Fotos: Cortesía.
2 de 12

La Bota de Oro tiene una ferrea lucha entre los líderes, Mbappé da la noticia que Real Madrid más quería y se ha vuelto a meter de lleno a la pelea.
3 de 12

Ibrahim Diabate (GAIS): 18 goles (x1,5): 27 puntos
4 de 12

Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 18 goles (x1,5): 27 puntos
5 de 12

August Priske (Djurgardens): 18 goles (x1,5): 27 puntos
6 de 12

Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5): 27 puntos
7 de 12

Vedat Muriqi (Mallorca): 14 goles (x1): 28 puntos
8 de 12

Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos
9 de 12

Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2): 32 puntos
10 de 12

Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2): 40 puntos
11 de 12

Harry Kane (Bayern de Múnich): 21 goles (x2): 42 puntos
12 de 12

Kylian Mbappé (Real Madrid): 21 goles (x2): 42 puntos
