Bota de Oro 2026: Mbappé sigue imparable e iguala a Kane en la tabla de máximos goleadores

Te mostramos la última actualización de la carrera por quedarse con la Bota de Oro 2026. Así marcha el top 10 de máximos goleadores de la temporada en el viejo continente.
La Bota de Oro tiene una ferrea lucha entre los líderes, Mbappé da la noticia que Real Madrid más quería y se ha vuelto a meter de lleno a la pelea.
Ibrahim Diabate (GAIS): 18 goles (x1,5): 27 puntos
Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 18 goles (x1,5): 27 puntos
August Priske (Djurgardens): 18 goles (x1,5): 27 puntos
Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5): 27 puntos
Vedat Muriqi (Mallorca): 14 goles (x1): 28 puntos
Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos
Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2): 32 puntos
Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2): 40 puntos
Harry Kane (Bayern de Múnich): 21 goles (x2): 42 puntos
Kylian Mbappé (Real Madrid): 21 goles (x2): 42 puntos