Fichajes: Del Barcelona al PSG, destino de Xabi Alonso tras salir del Real Madrid y Julián se va

El futbolista de 21 años, que fue expulsado en la segunda mitad, sonó para los 'red devils' en la última ventana de transferencias y se rumorea su posible fichaje. Pero su bajo nivel, acorde a la temporada del Crystal Palace, parece no convencer a su posible futura hinchada pese a que suena para ser convocado por Tuchel de cara al Mundial.