Fichajes: Del Barcelona al PSG, destino de Xabi Alonso tras salir del Real Madrid y Julián se va

Barcelona y Real Madrid son la noticia. Así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol internacional.
SkySport informa Sterling, quien está apartado en el Chelsea, está buscando una salida para tener los minutos que no va a tener en Londres. Han ofrecido al delantero inglés al Nápoles y estos se estarían pensando su contratación.
Nani ficha por el FC Aktobe de Kazajsitan después de llevar un año y medio retirado: “El legendario jugador de la selección portuguesa, Luis Carlos Almeida da Cunha ”Nani“, ha firmado contrato con el club de fútbol Aktobe hasta finales de 2026”
Según ha podido informar ESPN, el Arsenal sueña con incorporar a la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (25). El argentino, en caso de producirse dicha operación, llegaría en el próximo mercado de verano.
Según ha podido informar The Daily Mail, el Tottenham Hotspur habría realizado una oferta de 5 millones de euros por el mítico lateral escocés del Liverpool, Andy Robertson (31).
Varios aficionados del Manchester United se mostraron en contra del posible fichaje de Adam Wharton, según informa 'The Sun'. Todo a raíz de la pobre actuación que el mediocentro defensivo del Crystal Palace completó este domingo frente al Chelsea.
El futbolista de 21 años, que fue expulsado en la segunda mitad, sonó para los 'red devils' en la última ventana de transferencias y se rumorea su posible fichaje. Pero su bajo nivel, acorde a la temporada del Crystal Palace, parece no convencer a su posible futura hinchada pese a que suena para ser convocado por Tuchel de cara al Mundial.
Walid Salah El-Din, director de fútbol del Al-Ahly, anunció el traspaso de Hamza Abdelkarim (18 años) al FC Barcelona.
Aunque todavía no hay un anuncio con un comunicado oficial del club egipcio, las palabras de su máximo ejecutivo deportivo dejan claro que la llegada del delantero centro al filial azulgrana ya es un hecho.
Donnarumma fichó por el City el pasado verano después de un desencuentro con el PSG. Su agente, Enzo Raiola, habla en Rai Italia sobre su futuro: "Hoy en el Manchester City está encontrando serenidad con el equipo y el ambiente, y le gusta mucho el proyecto...", empezó diciendo.
Y culminó: "También está empezando a entender el campeonato inglés. El otro día me dijo en broma que jugar cinco o seis años allí es una aventura, pero era una broma... Sin embargo, si surge la oportunidad de volver a Italia, la aprovecharemos"
El Girona ha hecho oficial la salida de Yáser Asprilla, que se va cedido en este mercado invernal al Galatasaray. El acuerdo incluye también una opción de compra para el combinado turco. El colombiano llegó en 2024 desde el Watford a cambio de 18 millones de euros.
Tras el triunfo del Barcelona frente al Real Oviedo, Fabrizio Romano, el periodista especializado en el mercado de fichajes, ya ha publicado el 'Here we go' al traspaso de Dro Fernández al Paris Saint-Germain. Es cuestión de horas que los clubes lo oficializen.
El Liverpool, informó 'As', ya ha contactado con Xabi Alonso para saber de su disposición para llegar a Anfield. La derrota de los 'reds' ante el Bournemouth ha dejado muy tocada la figura de Arne Slot, que se juega su puesto en las próximas semanas. Xabi llegaría al club tras ser despedido del Real Madrid
Tal y como adelanta Fabrizio Romano, el West Ham ha decidido apostar por Adama Traoré en este mercado invernal. El español dejará el Fulham. Ya hay acuerdo verbal entre las dos partes a la espera de pasar los pertinentes controles médicos.
El centrocampista inglés Kalvin Phillips, olvidado en el Manchester City, podría cambiar de rumbo este mes hacia el Wolverhampton Wanderers. También se ve un posible regreso al Leeds, indica Daily Mail.
Según SBT Rio, Flamengo ha ofrecido 41 millones de euros fijos al West Ham por Lucas Paquetá. El jugador aprieta para regresar de inmediato al club brasileño, mientras los contactos entre ambos clubes siguen en marcha.