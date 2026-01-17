Keyrol Figueroa se convierte en el máximo goleador de la categoría sub-21 de Inglaterra con el Liverpool

Liverpool, Inglaterra.- Keyrol Figueroa, delantero hondureño que milita en la sub-21 del equipo Liverpoool, sigue con buenos números en el conjunto inglés y esta vez ha vuelto a anotar gol.

El hijo del exjugador, Maynor Figueroa, inició el partido desde el banco de suplentes, ingresó en la etapa de complemento y minutos después se hizo presente en el marcador sobre 'los Gunners'.

Figueroa ingresó al minuto 62 cuando el partido estaba 6-0 en lugar del inglés Will Wright (marcó el cuarto gol) y al 79 llegó su oportunidad de celebrar su décimo tanto de la temporada vía lanzamiento de penal. Al final el partido terminó 7-0.

El hondureño llegaba a este juego de marcar un doblete que significó el triunfo como visitante para el Liverpool sobre el Norwich. Ahora alcanzó diez goles en 11 partidos.

Keyrol Figueroa ahora es el máximo goleador de la categoría sub-21 de Inglaterra, comparte la cima con Shumaira Mheuka del Chelsea, abajo con ocho está Aarón Loupalo-Bi del Fulham.

Ahora el Liverpool se coloca en la posición 11 de la tabla con 16 unidades, pese al triunfo, está muy lejos del primer lugar que lo ocupa el Manchester United que cuenta con 25 puntos y con un partido menos.

El próximo juego para el equipos del delantero hondureño Keyrol Figueroa es el domingo 25 a las 8:00 de la mañana ante el Leeds United, quien es 14 en la clasificación.