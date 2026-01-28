Keyrol Figueroa: equipo español y dos de MLS se suman por fichaje del hondureño

La situación contractual del joven hondureño mantiene en alerta al Liverpool, club que actualmente posee sus derechos y que ya se encuentra en conversaciones con la familia del jugador para renovar su vínculo. El contrato de Keyrol expira en junio del presente año y la intención de los ‘reds’ es no perderlo sin rédito económico.

Liverpool, Inglaterra. - En los últimos días el nombre de Keyrol Figueroa suena por toda Inglaterra, desde que se conoció que el Oporto es uno de los clubes que está interesado en llevárselo, ya que su contrato vence en junio.

En medio de este escenario, otros clubes han comenzado a mover fichas. En las últimas horas se conoció que equipos de la Major League Soccer, como Red Bulls y Charlotte FC, también han mostrado interés formal por el atacante hondureño, sumándose a la puja por su futuro.

El jugador ni su entorno ven a la MLS como una primera opción en este momento de su carrera. La prioridad de Keyrol Figueroa es continuar en el fútbol europeo, donde ya cuenta con varias propuestas concretas para seguir su desarrollo, así informó Diario Diez.

Las próximas horas serán decisivas, ya que continúan las negociaciones con el Liverpool, club que tampoco quiere desprenderse del futbolista. No se descarta que el conjunto inglés logre renovar su contrato y posteriormente lo ceda a otro equipo para que sume minutos, aunque por ahora no hay nada definido.

Además del interés del Oporto, en España también apareció un nuevo pretendiente. El Elche se ha sumado a la lista de clubes que buscan hacerse con los servicios de Keyrol Figueroa, confirmando que el hondureño atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera, con varias ofertas sobre la mesa y un futuro aún por resolver.