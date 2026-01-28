José Mario Pinto dejaría Olimpia para unirse al Banfield de Argentina, club que dirige Troglio

Tegucigalpa, Honduras.- El cierre de mercado de piernas no finaliza y el Olimpia podría sufrir una baja de último momento que podría golpear fuerte el banquillo del técnico Eduardo Espinel. Según adelantó el exjugador y ahora presentador de televisión Carlos Prono, el futbolista José Mario Pinto se marcharía de la filas merengues para el fútbol de Argentina.

"Puedo decirlo con mucha seguridad, el señor Pedro Troglio ha hablado con José Mario Pinto y todos los caminos apuntan para que sea refuerzo de Banfield", indicó en su programa Sin Anestesia. También detalló que: "Lo único que Banfield está castigado, pero todo correría y en las últimas horas se le suspendería la sanción para que se de el fichaje de Pinto".

Prono ha mantenido una acercamiento muy cercano con el representante de Pedro Troglio y su amistad con el timonel merengue le ha permitido adelantar la noticia. "Todo está acordado y por la data que manejo, es muy probable que todo suceda". Cabe recordar que el nombre de José Mario Pinto sonó desde el 2021 como uno de los elementos que Troglio quería llevar en su paso por el equipo San Lorenzo.

José Mario Pinto entrenó este martes con toda normalidad en el Centro de Alto Rendimiento de Olimpia previo al partido de este miércoles ante Olancho FC.