Joseph Rosales dejaría el Austin FC de la MLS y saltaría al fútbol de Inglaterra

Ramsay dirigió a Rosales en el Minnesota United de la Major League Soccer, donde el mediocampista de 25 años fue una pieza clave en un equipo que se destacó por su eficacia en las jugadas a balón parado.

Austin, Estados Unidos .- El volante hondureño Joseph Rosales ha despertado el interés del West Bromwich Albion de Inglaterra, club que actualmente milita en la Championship y que busca reforzarse en la segunda mitad de la temporada. El seguimiento surge por pedido expreso de su entrenador, Eric Ramsay, quien conoce de primera mano el rendimiento del futbolista catracho.

Bajo ese modelo de juego, Rosales tuvo un rol fundamental, siendo parte integral de uno de los conjuntos más agresivos del torneo estadounidense en ese apartado.

De acuerdo con información revelada por SportsBoom, el técnico galés vería con buenos ojos reencontrarse con el hondureño en The Hawthorns, siempre y cuando se logre un acuerdo con su actual club, el Austin FC.

Joseph Rosales fue transferido recientemente al Austin por una cifra cercana a los 1.2 millones de libras esterlinas, aunque todavía no ha debutado oficialmente con su nuevo equipo, ya que la temporada de la MLS arrancará hasta la primavera.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El internacional hondureño, que suma cerca de 40 apariciones con la selección mayor, nunca ha jugado en Inglaterra, pero Ramsay está convencido de que tiene el potencial para rendir en la Championship y, a futuro, incluso dar el salto a la Premier League si logra consolidarse bajo su mando.

Joseph Rosales tiene una cláusula de salida con el Austin de la MLS, lo que haría más fácil su fichaje por el West Bromwich de Inglaterra.

Actualmente, el West Bromwich Albion atraviesa un momento delicado en la segunda división inglesa, ubicándose en la vigésima posición de la tabla y a solo tres puntos de los puestos de descenso. El mercado de fichajes en Europa cierra el lunes 2 de febrero.