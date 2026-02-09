Presidente de Marathón atiza contra la FFH, pide VAR y sentencia: "busco que no ocurra una tragedia"

San Pedro Sula, Honduras.- Ayer se vivió uno de los episodios más polémicos de los últimos años en el fútbol de la Liga Nacional de Honduras, durante el clásico sampedrano entre Marathón y Real España. El derbi de la capital industrial del país estuvo marcado por errores arbitrales que influyeron de manera significativa en el resultado del compromiso, que terminó con triunfo de la Máquina por 1-0.

Ante lo sucedido, miles de reacciones se generaron en torno a la polémica y al debate sobre qué se debe hacer para prevenir este tipo de situaciones en el balompié nacional. Por ello, EL HERALDO charló en exclusiva con el presidente del Marathón, Daniel Otero. El mandamás verdolaga se refirió sin rodeos a la controversia arbitral, exigió la implementación del VAR, cuestionó duramente a las autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y habló sobre una posible renovación dirigencial en el máximo organismo del fútbol nacional. Además, defendió al técnico Pablo Lavallén ante la sanción que se avecina por encarar a los árbitros del partido y explicó los proyectos deportivos e institucionales que se vienen para el club verdolaga. Por último, envió un mensaje directo a la afición y al fútbol hondureño en general. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Entrevista con Daniel Otero

Ayer se disputó una nueva edición del clásico sampedrano, donde lamentablemente para Marathón no se dio el resultado esperado y el equipo se vio involucrado en una polémica por un gol en supuesto fuera de lugar y un penal dudoso a favor de Real España. ¿Cómo tomaron estas decisiones ustedes como Junta Directiva? Como Junta Directiva consideramos que lo ocurrido ayer, en los últimos cinco minutos del clásico sampedrano, no fue un error arbitral ni lo catalogamos como un hecho fortuito. Para nosotros fue evidente la mala intención de afectar al equipo. En la jugada se puede ver claramente —todo el país lo vio— que nunca hay fuera de lugar. Carlos Pérez sale corriendo desde nuestra propia área, conduce tranquilamente el balón y, aun así, el árbitro no levanta la bandera. Es hasta que se anota el gol cuando se señala el fuera de lugar. Eso nos demuestra que no fue un error arbitral. Nos sentimos afectados y molestos, y por eso no nos vamos a quedar callados, porque es un irrespeto más al Club Deportivo Marathón. Cuando menciona que no se van a quedar callados, ¿qué planea hacer la Junta Directiva o qué acciones se contemplan ante la Comisión de Disciplina y la Comisión de Arbitraje? En Honduras debe existir el VAR. El que no quiere el VAR es porque quiere que continúe la corrupción en el fútbol hondureño. Nosotros exigimos el VAR para que no se siga manoseando el fútbol nacional, porque siento que el fútbol hondureño está patas arriba. Sigo sin entender cómo el presidente de la Federación y el secretario de la Federación siguen aferrados a cargos en los que, según nuestros estudios de opinión pública, el 93 % de la población está a favor de que salgan, no en 2027, sino ya. Ellos son los principales responsables de doce años de fracasos del fútbol hondureño. Además, también están a cargo de la Comisión Nacional de Arbitraje. En lo personal, no me van a engañar diciendo que las cosas van a cambiar trayendo a alguien de afuera que hable distinto; es la misma gente. Casualmente ayer veía una fotografía del nuevo director deportivo junto a la persona que también ha venido fracasando como gerente —no sé si gerente deportivo o gerente general— de la Federación. Esto es como en derecho, lo que se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado: si el tronco está podrido, cualquier fruto que nazca de ese árbol también lo estará. Entonces, o nos unimos o vamos a seguir en lo mismo. Ya se ha conformado un comité exploratorio integrado por dirigentes reconocidos y de trayectoria de varios equipos de la Liga Nacional, con el objetivo de lanzar una candidatura a la Federación de Fútbol en las próximas elecciones. ¿Usted será el candidato? Todavía no lo puedo decir, pero es un comité exploratorio fuerte, con experiencia en la materia y con propuestas serias que se darán a conocer cuando llegue el momento. Para nosotros, las personas que manejan la Federación no pueden seguir en sus cargos hasta el próximo año, cuando se celebran las elecciones. Por dignidad, deberían renunciar ya. Te doy un ejemplo: Honduras y Costa Rica fueron eliminadas del Mundial el mismo día el año pasado. En el caso de los ticos, el entrenador mexicano Herrera casi tuvo que salir corriendo del país; en nuestro caso, casi le terminan renovando el contrato al entrenador. El fútbol hondureño, a nivel de Federación, se maneja con base en el amiguismo, y eso no puede seguir.