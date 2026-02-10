La pesadilla de "Yio" Puerto: Estuvo cerca de ser legionario y ahora lleva 8 partidos sin gol

Puerto Cortés, Honduras.- El torneo Apertura 2025-26 nos dejó ingredientes muy interesantes y uno de ellos fue la contienda por el campeonato de goleo que estuvo reñida de principio a fin entre Rodrigo de Olivera (19), Nicolás Messiniti (18) y Erick ‘Yio’ Puerto (17), este último con una caída estrepitosa. No hay duda que el semestre pasado para el delantero de 23 años fue un sueño hecho realidad porque vivió su debut en primera división, fue protagonista con el Platense gracias a su cuota goleadora, rompió récords y por su fuera poco el colombiano Reinaldo Rueda lo convocó a la Selección mayor.

Erick Puerto el campeonato pasado estaba tan encendido que llegó a tener un rango de gol cada 86 minutos y eso lo puso en la boca de todos porque estaba compitiendo ante una lista importante de goleadores de experiencia. Sus mayores víctimas fueron el CD Choloma y el Victoria y era pierna derecha un latigazo mortal para sus rivales con ella infló nueve porterías. Todo esto hizo que muchos equipos a nivel local e internacional se acercaran para preguntar por él, de hecho, llegó una oferta real desde la USL de los Estados Unidos que al final no fructificó. Sin embargo, ese momento se ha ido apagando porque si bien es cierto a penas se jugará la fecha cinco y el oriundo de la aldea Monterrey, en Choloma, solo ha disputado 180 minutos el brillo y la alegría que lo caracterizaba ya no está más.